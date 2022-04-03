"العبود" تستقبل مبادرة "قافلة أبناء الشهداء" في المسجد الحرام.. مساء اليوم

وأوضحت الدكتورة العنود العبود أن تفعيل هذه المبادرة جاء كرد جزءٍ من الجميل لأبناء الشهداء وذويهم وعرفانًا لمن ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، وتم اختيار هذا الصرح المبارك كأول محطة في مسيرة القافلة من خلال المشاركة في توزيع وجبات إفطار صائم عن الشهداء في الحرم المكي الشريف، بإشراف وكالة الشؤون النسائية، مشيدةً بجهود الوكالة في تسخير كوادرها وتكريس إمكاناتها لتفعيل المبادرة معربةً عن خالص امتنانها و تقديرها لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، راجيةً من الله استدامة تلك المبادرة المباركة في الأعوام القادمة.