"العبود" تستقبل مبادرة "قافلة أبناء الشهداء" في المسجد الحرام.. مساء اليوم

ضمن فعاليات مبادرة قافلة أبناء الشهداء، استقبلت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، الدكتورة العنود بنت خالد العبود، مساء اليوم، قافلة أبناء الشهداء بمشاركة عضو لجنة المبادرة الأميرة البندري بنت فهد آل سعود والبندري السمحان نائبة المدير العام ورئيسة لجنة الأسر، وذلك لتدشين مبادرة إفطار صائم عن شهداء الوطن في القسم النسائي بالحرم بحضور عددٍ من زوجات الشهداء وأبنائهم وكوكبة من المسؤولات وعددٍ من القيادات النسائية بالوكالة.
بدأ الاستقبال بالترحيب بوفد أبناء وأسر الشهداء وفي أعقابه، استضافتهم على سفر الإفطار المُعدة لهم ثم تكريمهم وتقديم الهدايا التذكارية لهم.
وأوضحت الدكتورة العنود العبود أن تفعيل هذه المبادرة جاء كرد جزءٍ من الجميل لأبناء الشهداء وذويهم وعرفانًا لمن ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، وتم اختيار هذا الصرح المبارك كأول محطة في مسيرة القافلة من خلال المشاركة في توزيع وجبات إفطار صائم عن الشهداء في الحرم المكي الشريف، بإشراف وكالة الشؤون النسائية، مشيدةً بجهود الوكالة في تسخير كوادرها وتكريس إمكاناتها لتفعيل المبادرة معربةً عن خالص امتنانها و تقديرها لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، راجيةً من الله استدامة تلك المبادرة المباركة في الأعوام القادمة.
ومن جهة أخرى، نوهت البندري السمحان نائبة المدير العام ورئيسة لجنة الأسر بالجهود المبذولة من مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية بالمسجد الحرام د. العنود العبود وحضور الدكتورة عبير الجفير مديرة الإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية على تعاونهم الدائم والفاعل في إنجاح هذه المبادرة الوطنية وتحقيق أهدافها المنشودة، كما تتقدم بالشكر الجزيل للأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود رئيسة لجنة على متابعتها الدائمة للمبادرة، وقدمت خالص شكرها للشركاء منهم مكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين ولجمعية تكافل لرعاية الأيتام ولجمعية كهاتين لرعاية الأيتام ولكل فريق العمل من إدارة ومتطوعين.