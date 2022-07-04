محليات

"العتيبي" يؤكد جاهزية قوات أمن المنشآت لخدمة ضيوف الرحمن

تكاملاً مع القطاعات الأمنية المشاركة كافة
"العتيبي" يؤكد جاهزية قوات أمن المنشآت لخدمة ضيوف الرحمن
اللواء عبدالله العتيبي يعلن جاهزية قواته للمشاركة في الحج
سبق
سبق

أكد قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي اكتمال جاهزية قوات أمن المنشآت المشاركة في موسم حج العام الحالي 1443هـ للقيام بالمهام الموكلة إليها من قبل قيادة قوات أمن الحج، وتكاملاً مع القطاعات الأمنية المشاركة كافة، من خلال إدارة وتنظيم حركة الحشود والمشاة بالمناطق الخارجية المحيطة بمحطات قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين ومساندة ودعم الأمن العام في طوق الانتشار الأمني على الطرقات والمواقع الموكلة للقوات لمنع دخول المخالفين لنظام الحج، ودعم الأمن العام في تنظيم حركة الحشود والمشاة، بالإضافة إلى توفير الأمن والحماية الأمنية للمواقع الموسمية ذات الأهمية التي توفر القوات حمايتها ودعمها خلال موسم الحج.

وشدد قائد قوات أمن المنشآت، على الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام والالتزام بالحج وفقاً للإجراءات النظامية المقررة من قبل وزارة الداخلية ومتابعة من قيادة قوات أمن الحج، وأنه لا حج لغير المصرح لهم حفاظاً على سلامتهم.

قوات أمن المنشآت
حج 1443
قائد قوات أمن المنشآت
اللواء عبدالله بن سعد العتيبي

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