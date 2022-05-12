"العتيق": السعودية احتلت موقع الصدارة في مواجهة تحديات تغير المناخ والتصحر

وأكد المستشار العتيق، في كلمة ألقاها بداية الندوة، أن المملكة العربية السعودية احتلت موقع الصدارة في مواجهة تحديات تغير المناخ والتصحر، لا سيما في ظل ما شكلته جائحة كوفيد -19 من تحديات غير مسبوقة، وتحديداً فيما يتصل بأجندة الاستدامة، مشيراً إلى أن المملكة أخذت على عاتقها التزامات جادة سعت من خلالها للتغلب على تبعات الوباء دون المساس بمكتسبات التنمية المستدامة التي كانت على الدوام في صميم جهود المملكة.