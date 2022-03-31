"العثيم" تدشن "المول الصحي" بمجمعاتها في رمضان تشجيعًا على ممارسة المشي

وتمثّل مضامير ومسارات مجمعات العثيم التجارية المخصص للمشي، بيئةً مناسبة في ظل الأجواء الحارة صيفًا، وداعمةً للأسر بالتشارك في هذه الرياضة المهمة، وتشجيعًا للإقبال على ممارسة المشي الذي من شأنه - بإذن الله - الوقاية والعلاج من الأمراض المزمنة بحسب رأي المتخصصين.