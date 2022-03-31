"العثيم" تدشن "المول الصحي" بمجمعاتها في رمضان تشجيعًا على ممارسة المشي

أطلقت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، مشروع "المول الصحي" في شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال مضامير ومسارات صحية متخصصة داخل مجمعاتها التجارية (العثيم مول)، تشجيعًا للإقبال على رياضة المشي، ما ينعكس بآثاره الصحية والبدنية على الفرد، وتعزيز ثقافة الممارسة الرياضية في المجتمع.
وتأتي تلك الخطوة من العثيم للاستثمار، تحقيقًا لأحد أهم ركائز رؤية 2030، وهي المحافظة على صحة المجتمع.
وستشهد مبادرة "المول الصحي" الكثير من الفعاليات في كل مجمعاتها التجارية المنتشرة بمختلف مناطق المملكة (الرياض الربوة، الرياض خريص، حائل، عرعر، الدمام، الأحساء، بريدة، عنيزة).
وتمثّل مضامير ومسارات مجمعات العثيم التجارية المخصص للمشي، بيئةً مناسبة في ظل الأجواء الحارة صيفًا، وداعمةً للأسر بالتشارك في هذه الرياضة المهمة، وتشجيعًا للإقبال على ممارسة المشي الذي من شأنه - بإذن الله - الوقاية والعلاج من الأمراض المزمنة بحسب رأي المتخصصين.