"العثيم للاستثمار" تستضيف أبناء "سعي لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة"

يذكر أن "سعي لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة" هي مؤسسة وقفية تسعى لتنمية طاقات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التدريب والتأهيل المهني من قبل مجموعة من الخبراء والمختصين، واستثمار تلك الطاقات عبر دعم توظيفهم في مهن مختلفة تناسب ميولهم وقدراتهم المهنية.