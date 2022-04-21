"العثيم للاستثمار" تستضيف أبناء "سعي لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة"

نظمت شركة عبدالله العثيم للاستثمار برنامجاً ترفيهياً لأبناء "سعي لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة" بالعثيم مول الربوة بالرياض، وذلك في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع التي تطلع بها الشركة.
شمل البرنامج الترفيهي إتاحة اللعب المجاني بالترفيه, وهدفت الزيارة لتوفير برنامج ترفيهي جاذب لتلك الفئات الغالية على نفوس الجميع.
وأبدى أبناء "سعي" سعادتهم بمبادرة شركة عبدالله العثيم للاستمثار، وقضاء يوم ممتع في رحاب المول.
يذكر أن "سعي لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة" هي مؤسسة وقفية تسعى لتنمية طاقات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التدريب والتأهيل المهني من قبل مجموعة من الخبراء والمختصين، واستثمار تلك الطاقات عبر دعم توظيفهم في مهن مختلفة تناسب ميولهم وقدراتهم المهنية.