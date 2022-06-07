"العثيم" يتبرّع بإنشاء البرج الطبي الغربي لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة

وللعثيم العديد من المبادرات المجتمعية الرابحة لخدمة الوطن ودعم القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية والخيرية في منطقة القصيم، وغيرها من المناطق، كان آخرها التبرع بمبلغ 10 ملايين ريال، وأرض لصالح غرفة القصيم؛ لدعم نشاطاتها الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة.