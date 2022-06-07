"العثيم" يتبرّع بإنشاء البرج الطبي الغربي لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة

قدم رجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، تبرعًا سخيًّا للقطاع الصحي ببريدة، تمثل بإنشاء البرج الطبي الغربي لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، بتكلفة 45 مليون ريال.
ويشمل مركز عبدالله العثيم للكبد وزراعة الأعضاء، وتوسعة الأقسام الداخلية للمستشفى.
جاء ذلك بمتابعة ومباركة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، الذي ثمن للعثيم هذه المبادرات الكريمة لخدمة القطاع الصحي.
وللعثيم العديد من المبادرات المجتمعية الرابحة لخدمة الوطن ودعم القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية والخيرية في منطقة القصيم، وغيرها من المناطق، كان آخرها التبرع بمبلغ 10 ملايين ريال، وأرض لصالح غرفة القصيم؛ لدعم نشاطاتها الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة.