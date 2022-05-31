"العثيم" يتبرع بمبلغ 10 ملايين ريال وأرض لإقامة مركز للمعارض تابع لغرفة القصيم

وأكد أن هذا التبرع لمركز المعارض سيحدث الفارق على المدى القريب والبعيد حيث سيتزامن مع إنشاء المقر الرئيس والمركز الثقافي للغرفة، مشيراً إلى أن مساحة الأرض تزيد على 100 ألف متر تقع غرب مدينة بريدة وسيتم البدء في تنفيذ المشروع فور استلام الأرض وإنهاء الإجراءات الرسمية لها.