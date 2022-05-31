"العثيم" يتبرع بمبلغ 10 ملايين ريال وأرض لإقامة مركز للمعارض تابع لغرفة القصيم

قدم رجل الأعمال عبد الله بن صالح العثيم مالك ورئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة تبرعاً سخياً بمبلغ عشرة ملايين ريال وأرضاً تزيد مساحتها على مائة ألف متر مربع غرب مدينة بريدة لإقامة مركز للمعارض تابع للغرفة التجارية في منطقة القصيم.
ويأتي هذا التبرع تفاعلاً من الشيخ عبد الله العثيم مع خطوة الغرفة في إطار مشروعها الاستثماري في المنطقة واستشراف المستقبل الاقتصادي بصورة أكثر بعداً فيما يتعلق بمواصفات ومتطلبات ومرافق مراكز المعارض وأهمية اختيار مواقعها وفقاً لمتطلبات المرحلة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم قد ثمن للشيخ عبد الله العثيم هذا الدعم أثناء استقبال سموه لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، واصفاً ذلك بأنه عمل وطني يستحق الشكر والتقدير وسيسهم في تعزيز النمو التجاري والحراك الاقتصادي بالمنطقة.
من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبد العزيز الحميد عن بالغ تقديره وعرفانه باسم غرفة القصيم ورجال الأعمال بالمنطقة للشيخ عبد الله العثيم على تفاعله وتواصله ومقترحاته ومساهمته التي ستشكل منطلقاً جوهرياً في مشروعات الغرفة المقبلة لتحقيق أقصى درجات النجاح المتاحة.
وأكد أن هذا التبرع لمركز المعارض سيحدث الفارق على المدى القريب والبعيد حيث سيتزامن مع إنشاء المقر الرئيس والمركز الثقافي للغرفة، مشيراً إلى أن مساحة الأرض تزيد على 100 ألف متر تقع غرب مدينة بريدة وسيتم البدء في تنفيذ المشروع فور استلام الأرض وإنهاء الإجراءات الرسمية لها.
وبين أن هذا الموقف الداعم لم يكن غريباً من الشيخ العثيم الذي يؤكد دائماً وأبداً ولاءه وانتماءه ووفاءه للوطن أرضاً وإنساناً، مشيداً بالفكر الاستثماري والرؤية الاقتصادية التي يملكها الشيخ عبدالله العثيم.
وأضاف أن مركز المعارض المشار إليه سيضم عدداً من المرافق والخدمات والإمكانات والتسهيلات التي تخدم قطاع الأعمال وتعزز النشاط التجاري وتتيح للغرفة التجارية احتضان العديد من المناشط والفعاليات في ظل هذه المساحة الكافية، وسيكون معلماً اقتصادياً يضاف لمكتسبات مدينة بريدة خصوصاً والمنطقة بوجه عام.