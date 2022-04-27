"العثيم" يرفع التهنئة إلى قائد الرؤية وحامل لواء النهضة السعودية الحديثة

رفع عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة مرور خمسة أعوام على تولي سموه الكريم ولاية العهد.
وأكد "العثيم" أن الذكرى الخامسة لمبايعة ولي العهد -حفظه الله- مناسبة عزيزة على نفوسنا جميعًا؛ لأنها تعبِّر عن مسيرة حافلة بالعطاء، وزاخرة بالإنجاز، وواعدة بالخير والنماء، نستلهم منها كل معاني التحدي والإصرار والاهتمام بصناعة مستقبل زاهر لبلادنا الغالية.
وقال العثيم إن ذكرى البيعة الخامسة تأتي متزامنة مع ذكرى الاحتفال بمناسبة مرور ستة أعوام على إطلاق رؤية السعودية 2030، ومتوافقة -بفضل الله- مع بشائر التنمية التي تشهدها السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -أيدهما الله-.
وأشار العثيم للجهود العظيمة التي يقوم بها ولي العهد، قائد الرؤية وحامل لواء النهضة السعودية الحديثة، لتحقيق التطلعات وقيادة التحولات بعزم صادق ونظرة ثاقبة لتعزيز رؤية السعودية 2030، التي تحمل مشاريع عملاقة على الأصعدة كافة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات بكل عزم واقتدار، والعمل على تعزيز حجم اقتصاد السعودية من خلال تنويع مصادر الدخل، واستغلال الطاقات والثروات المتوافرة، ورفع معدلاته التنافسية، وتحقيق التنوع المنشود لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
واختتم العثيم تصريحاته بالدعاء أن يحفظ الله مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.