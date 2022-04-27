"العثيم" يرفع التهنئة إلى قائد الرؤية وحامل لواء النهضة السعودية الحديثة

وأشار العثيم للجهود العظيمة التي يقوم بها ولي العهد، قائد الرؤية وحامل لواء النهضة السعودية الحديثة، لتحقيق التطلعات وقيادة التحولات بعزم صادق ونظرة ثاقبة لتعزيز رؤية السعودية 2030، التي تحمل مشاريع عملاقة على الأصعدة كافة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات بكل عزم واقتدار، والعمل على تعزيز حجم اقتصاد السعودية من خلال تنويع مصادر الدخل، واستغلال الطاقات والثروات المتوافرة، ورفع معدلاته التنافسية، وتحقيق التنوع المنشود لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.