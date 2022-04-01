"العثيم" يرفع تهنئته للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بشهر رمضان المبارك

رفع عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، أصدق التهاني والتبريكات، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى كل أفراد الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي كافة؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك.