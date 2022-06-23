"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح الجولة الخارجية لولي العهد

رفع عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ بمناسبة نجاح الجولة الخارجية المباركة لولي العهد، والتي بدأها بجمهورية مصر العربية ثم الأردن واختتمها بتركيا، والتي هدفت إلى تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكة ودول المنطقة وإعلاء قيم التشاور والتفاهم والتعاون بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة عامة.