"العثيم" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح الجولة الخارجية لولي العهد

رفع عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ بمناسبة نجاح الجولة الخارجية المباركة لولي العهد، والتي بدأها بجمهورية مصر العربية ثم الأردن واختتمها بتركيا، والتي هدفت إلى تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكة ودول المنطقة وإعلاء قيم التشاور والتفاهم والتعاون بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة عامة.
وقال "العثيم": إن نجاح الجولة الخارجية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي جاءت في ظل تحديات مهمة يشهدها العالم يؤكد دور المملكة العربية السعودية الرائد والمؤثر في تعزيز إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
وتحدث "العثيم" عما حققته الجولة من نجاحات في تعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة وتحقيق المصالح المشتركة في كافة المجالات، مشيراً في هذا الصدد إلى الاهتمام بزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والاستثمارية، وتعزيز شراكات التعاون القائمة على المصالح المشتركة وأخذها إلى آفاق أوسع بما يخدم تطلعات شعوب البلدان الأربعة ودول المنطقة عامة.
وختم العثيم تصريحاته بالدعاء أن يحفظ الله لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها، وأن تظل أرض الحرمين الشريفين دائماً محور الخير والسلام والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود "يحفظهم الله".