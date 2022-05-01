"العثيم" يهنئ القيادة والأسرة المالكة والشعب السعودي بعيد الفطر

رفع رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، عبدالله بن صالح العثيم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى كل أفراد الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسأل "العثيم" المولى -عز وجل- أن يعيده على الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية وكل شعوب العالم بالخير والسعادة.
ودعا الله تعالى أن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يمتعهما بالصحة والعافية، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.