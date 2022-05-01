"العثيم" يهنئ القيادة والأسرة المالكة والشعب السعودي بعيد الفطر

رفع رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، عبدالله بن صالح العثيم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى كل أفراد الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.