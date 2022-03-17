"العثيم" يهنئ القيادة والشعب السعودي بخروج خادم الحرمين من المستشفى معافى

رفع رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، عبدالله بن صالح العثيم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأسرة المالكة والشعب السعودي؛ بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى سليماً معافى بعد الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح.