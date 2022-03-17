"العثيم" يهنئ القيادة والشعب السعودي بخروج خادم الحرمين من المستشفى معافى

رفع رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، عبدالله بن صالح العثيم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأسرة المالكة والشعب السعودي؛ بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى سليماً معافى بعد الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح.
وقال العثيم: خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى سليماً معافى يعدّ فرحة كبرى للوطن كله، والأمتين العربية والإسلامية، وقد أسعد الخبر المفرح الجميع؛ لما يجده من محبة وتقدير، ومواقفه الكريمة المباركة في خدمة شعبه وشعوب المنطقة كافة.
واختتم تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.