العثيم" يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الأضحى المبارك

وأشار العثيم للرعاية المستمرة من قِبَل ولاة الأمر " وفقهم الله" للحرمين الشريفين والسعي لتطويرهما وعمارتهما بالمشروعات العملاقة، حيث يشهد موسم الحج هذا العام أكبر خطة تشغيلية من خلال إعداد حزم متنوعة من الخدمات في مختلف المجالات ، فضلاً عن استخدام التقنية الحديثة والتطبيقات الجديدة والذكاء الاصطناعي انطلاقاً من المسؤوليات العظيمة التي يتشرف بحملها أهل هذه البلاد الطاهرة خدمة للإسلام والمسلمين.