العثيم" يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الأضحى المبارك

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة ، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يعيده على الجميع باليمن والسعادة، وأن يُديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.
وعبّر "العثيم" عن إشادته بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين "أيده الله " حتى تقام شعيرة الحج في بيئة منظمة وأجواء تعبدية آمنة تراعي جودة الخدمات ومتطلباتها وتحقق سلامة الحجاج خاصة بعد جائحة كورونا، وما أحدثته من ظروف وما يستلزم ذلك من إجراءات احترازية وبروتكولات صحية باستخدام أفضل الوسائل المتاحة وتوظيفها لخدمة الحجاج وقاصدي بيت الله الحرام.
وأشار العثيم للرعاية المستمرة من قِبَل ولاة الأمر " وفقهم الله" للحرمين الشريفين والسعي لتطويرهما وعمارتهما بالمشروعات العملاقة، حيث يشهد موسم الحج هذا العام أكبر خطة تشغيلية من خلال إعداد حزم متنوعة من الخدمات في مختلف المجالات ، فضلاً عن استخدام التقنية الحديثة والتطبيقات الجديدة والذكاء الاصطناعي انطلاقاً من المسؤوليات العظيمة التي يتشرف بحملها أهل هذه البلاد الطاهرة خدمة للإسلام والمسلمين.
وختم "العثيم" تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله لبلادنا الطاهرة مليكها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يمتعهما بالصحة والعافية، وأن يُمدهما بعونه وتوفيقه.