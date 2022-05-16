"العثيم" يهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين للمستشفى

رَفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- وللأسرة المالكة والشعب السعودي، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.
وقال "العثيم" إن مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى سليمًا معافى تُعد فرحة كبرى للوطن كله، وللأمتين العربية والإسلامية؛ فقدت أسعَدَ الخبر المُفرح الجميع؛ لما يجده من محبة وتقدير، ولمواقفه الكريمة المباركة في خدمة شعبه وشعوب المنطقة كافة.
وختم تصريحه بالدعاء سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يُمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.