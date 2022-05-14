"العثيم" يهنئ حكومة وشعب الإمارات بمناسبة انتخاب محمد بن زايد رئيسًا

رفع رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، عبدالله بن صالح العثيم، أصدق التهاني والتبريكات إلى حكومة وشعب الإمارات الشقيق بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خَلَفًا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خير خلف لخير سلف.
وأشاد "العثيم" بالجهود البارزة للشيخ محمد بن زايد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها دولة الإمارات، ومبادراته المستمرة في تطوير إمارة أبو ظبي، التي شهدت تحولًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا متسارعًا؛ الأمر الذي انعكس على تحفيز نمو وتنويع النشاط الاقتصادي فيها، وعلى تعزيز عملية التنمية الشاملة؛ لتصل ثمار الخير والرفاهية وعائدات التنمية إلى مواطني دولة الإمارات كافة.
وقال "العثيم": إن إجماع المجلس الأعلى للاتحاد على انتخاب الشيخ محمد بن زايد يؤكد حرص قادة الإمارات على الوفاء لما أرساه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي رسّخت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وعبّر "العثيم" عن أمنياته الصادقة في أن يوفق اللهُ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه والشعب الإماراتي الشقيق، وأن يعم الخير والأمن والأمان الأمة العربية والإسلامية بالتعاون مع قادتها في كل ما من شأنه أن يعزز ريادتها ويحقق تطلعاتها على المستويات كافة.