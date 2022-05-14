"العثيم" يهنئ حكومة وشعب الإمارات بمناسبة انتخاب محمد بن زايد رئيسًا

وأشاد "العثيم" بالجهود البارزة للشيخ محمد بن زايد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها دولة الإمارات، ومبادراته المستمرة في تطوير إمارة أبو ظبي، التي شهدت تحولًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا متسارعًا؛ الأمر الذي انعكس على تحفيز نمو وتنويع النشاط الاقتصادي فيها، وعلى تعزيز عملية التنمية الشاملة؛ لتصل ثمار الخير والرفاهية وعائدات التنمية إلى مواطني دولة الإمارات كافة.