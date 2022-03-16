"العجلان": ما تشهده السوق العقارية بالمملكة من نمو يتوج جهود ودعم القيادة

ونوه "العجلان" في ختام تصريحه بالتميز الذي قدمته شركتا إتقان العقارية والدال العقارية المسوق الحصري للمزاد في تنظيمه والإعداد المتميز للحملة التسويقية له بفترة زمنية والتي ساهمت في إقبال المستثمرين والمواطنين، مؤكداً أن إتقان لها من اسمها نصيب وافر وهي من الشركات الوطنية التي تميزت في تنظيم المزادات العقارية باستخدام التقنية الحديثة التي تتميز بها بلادنا.