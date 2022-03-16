"العجلان": ما تشهده السوق العقارية بالمملكة من نمو يتوج جهود ودعم القيادة

أكد رجل الأعمال السعودي خالد بن محمد العجلان أن المملكة تشهد تطوراً كبيراً ونقلة اقتصادية كبيرة في ظل قيادة حكيمة جعلت رقي وتقدم المواطن من الأولويات، مؤكداً أن ما تشهده الأسواق بالمملكة ومنها السوق العقاري من نمو اقتصادي كبير رغم ما يمر به العالم من ظروف اقتصادية هو تتويج لجهود القيادة الرشيدة.
وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريح "لسبق" خلال التغطية لفعاليات أكبر مزاد عقاري علني لمخطط جوهرة أبحر الذي انطلق عصر اليوم الأربعاء بحضور أكثر من 2000 مستثمر ومطور ومواطن من مختلف مناطق المملكة للمشاركة في المزاد الذي يقام في مركز جدة للمنتديات والفعاليات بمحافظة جدة.
وبين "العجلان" أن الحضور الكبير الذي حظي به مزاد جوهرة أبحر يؤكد ثقة المستثمرين والمواطنين والمقومات التي تحظى بها جدة بوابة الحرمين الشريفين والتي تعد من المدن المهمة في المملكة، مبيناً أن مخطط جوهرة أبحر يعد من المخططات العقارية المكتملة الخدمات ويحتل موقعاً متميزاً في عروس البحر الأحمر.
ونوه "العجلان" في ختام تصريحه بالتميز الذي قدمته شركتا إتقان العقارية والدال العقارية المسوق الحصري للمزاد في تنظيمه والإعداد المتميز للحملة التسويقية له بفترة زمنية والتي ساهمت في إقبال المستثمرين والمواطنين، مؤكداً أن إتقان لها من اسمها نصيب وافر وهي من الشركات الوطنية التي تميزت في تنظيم المزادات العقارية باستخدام التقنية الحديثة التي تتميز بها بلادنا.