"العجمي": العلاقات السعودية الأمريكية تاريخية مبنية على أُسس راسخة تدعمها قيادة البلدين

وأضاف العجمي أن هذه العلاقات مبنية على أُسس وقواعد راسخة ولم تتأثر حتى يومنا هذا رغم ما مر به العالم من هزات سياسية واقتصادية إقليمياً ودولياً، وهذا بفضل الحكمة التي تتميز بها قيادتا البلدين الصديقين، وحرصهما الدائم على تعزيز علاقاتهما العميقة وتجنبها أي انعكاسات لأي ظروف كانت في المنطقة والعالم أجمع والاحتواء عند اختلاف وجهات النظر في حينه.