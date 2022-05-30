"العجمي": بلادنا تحدت الزمن وعواصفه وصولاً لأهدافها المرسومة بكل دقة واحترافية

قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي، الدكتور فهيد بن سالم العجمي: إن المملكة "تخطو خطوات جبارة تجاه المستقبل الباهر في جميع المجالات، وذلك بصورة عصرية متناغمة مع مبادئها وأصالتها العريقة، وتحدت الزمن وعواصفه وصولاً لأهدافها المرسومة بكل دقة واحترافية؛ من أجل أن تأخذ مكانها في مقدمة دول العالم، ورؤيتها الوطنية العملاقة، ولم تكون محصورة على شيء معين، بل شملت كل جوانب الحياة، ولم تتأخر في أي جانب يصب في مصلحة الوطن والمواطن، إلا وهي حاضرة، ليس مجرد حضور فقط، بل برؤيتها الثاقبة، وهذا ما يصنع الإنجاز الذي نراه على أرض الواقع متسارعاً ومزدهراً".