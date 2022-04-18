"العجيمي" يتبرع ببناء مبنى للهلال الأحمر في "موقق حائل"

تبرع رجل الأعمال الشيخ محمد سالم العجيمي، ببناء مبنى لإدارة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة "موقق"، على بعد ٨٠ كلم غرب حائل، فيما عبّر أهالي المحافظة عن شكرهم وتقديرهم للشيخ "العجيمي" على تبرعه.
ويعد الشيخ "العجيمي" الداعم الأول بالمحافظة، سواء للجمعيات أو اللجان وغيرها.
وكان "العجيمي" تبرع بمركز لغسيل الكلى في مستشفى موقق، سُمي لاحقًا باسم "مركز الشيخ سالم بن صالح العجيمي لغسيل الكلى في مستشفى موقق"، بتكلفة فاقت خمسة ملايين وثلاثمائة ألف ريال، ويخدم أكثر من 50 قرية وهجرة تقع في نطاق المحافظة.
كما تبرع "العجيمي" بإنشاء نادٍ للمعلمين في حائل ملحق فيه معرض لتاريخ التعليم بالمنطقة، وذلك في مقر مركز الملك عبدالعزيز الكشفي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل وبقيمة تتجاوز 320 ألف ريال.