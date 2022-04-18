"العجيمي" يتبرع ببناء مبنى للهلال الأحمر في "موقق حائل"

وكان "العجيمي" تبرع بمركز لغسيل الكلى في مستشفى موقق، سُمي لاحقًا باسم "مركز الشيخ سالم بن صالح العجيمي لغسيل الكلى في مستشفى موقق"، بتكلفة فاقت خمسة ملايين وثلاثمائة ألف ريال، ويخدم أكثر من 50 قرية وهجرة تقع في نطاق المحافظة.