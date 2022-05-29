"العدل": أكثر من 2.4 مليون عملية توثيق خلال 2022م

وأوضحت الوزارة أن قائمة العمليات اشتملت على 190 ألف عملية فسخ وكالة، و93 ألف عملية نسخ وكالة، و8400 عملية إصدار إقرار، إضافة إلى أكثر من 23 ألف عملية إفراغ إلكتروني، ونحو 90 ألف عملية تحديث صكوك، وأكثر من 40 ألف عملية توثيق (ورثة متوفى، حضانة، وصية، زواج، رجعة، خلع)، وغيرها من عمليات التوثيق.