"العدل": الإسناد المركزي للتوثيق يدقق 256 ألف طلب خلال الربع الأول من 2022

كشفت وزارة العدل عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق تدقيق ومصادقة نحو 256 ألف طلب خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، من بينها نحو 55 ألف عقد زواج، و149 ألف خدمة لحالات اجتماعية، وأكثر من 17 ألف خدمة لتسجيل حساب المنشآت.