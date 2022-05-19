العدل: "الإسناد المركزي للتوثيق" يدقق 300 ألف طلب في 4 أشهر

وأوضحت الوزارة أن من بين الطلبات المدققة أكثر من 182 ألف طلب لتوثيق حالات اجتماعية، وأكثر من 65 ألف طلب لتصديق عقود أنكحة، وأكثر من 21 ألفًا لتسجيل حساب المنشآت، و15 ألفًا لخدمة المواعيد.