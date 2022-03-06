محليات

‫"العدل": تطوير تقني لبوابة "ناجز" الإلكترونية قد يؤثر على استخدام بعض الخدمات

أكدت أنها تعمل على استكمال أعمال التطوير الحالية بشكل عاجل لتحسين التجربة