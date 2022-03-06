‫"العدل": تطوير تقني لبوابة "ناجز" الإلكترونية قد يؤثر على استخدام بعض الخدمات

أوضحت وزارة العدل، أنها تعمل على تطوير تقني لبوابة "ناجز" الإلكترونية؛ مما قد يؤثر على استخدام بعض الخدمات الإلكترونية.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على استكمال أعمال التطوير الحالية بشكل عاجل؛ لتحسين تجربة المستفيد، وتيسير وصوله لكل الخدمات.
ونوهت الوزارة بجميع من يواجه صعوبات تقنية عند الاستفادة من الخدمات العدلية الإلكترونية المقدمة عبر بوابة "ناجز"، التواصل مع مركز التواصل الموحد ١٩٥٠ عبر قنواته المختلفة.
يُذكر أن بوابة "ناجز" تقدم أكثر من 125 خدمة عدلية إلكترونية في القضاء والتنفيذ والتوثيق ومختلف القطاعات التابعة لوزارة العدل.