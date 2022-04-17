"العدل".. صندوق النفقة يسلم 30 مليون ريال لـ7 آلاف مستفيد

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات صندوق النفقة 5543 مستفيدًا خلال العام 2021م، فيما بلغ عددهم 1381 مستفيدًا خلال عام 2020م، ليسجل عدد المستفيدين من خدمات الصندوق ارتفاعًا تصاعديًا خلال العامين الماضيين مقارنة بعام 2019م الذي سجل 330 مستفيدًا مع بداية إطلاق الصندوق.