العدل: مركز تدقيق الدعاوى يُنجز أكثر من 116 ألف عملية خلال مايو

وبينت أن المركز يهدف إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكّد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد؛ تحقيقاً للعدالة الناجزة.