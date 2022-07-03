"العدل": نخدم ضيوف الرحمن بـ20 دائرة قضائية و6 كتابات عدل متنقلة

وبيّنت أن كتابات العدل المتنقلة ستقدم خدمات التوثيق للحجاج ولكل من يخدمهم من منسوبي القطاع الأمني والصحي وغيرهما، وكل من هو في نطاق الحرم المكي والمشاعر المقدسة، حيث سيأتي ممثل الخدمة للحاج أو منسوبي الجهات الحكومية المشاركة في الحج في مكان وجودهم.