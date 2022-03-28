"العدل" و" المحامين" توقِّعان مذكرة تعاون مشتركة لضبط آلية تنفيذ أعمال المُصالَحة

ويبرز دور الهيئة في تفعيل المبادرة مِن خلال شركائها المحامين؛ عبر وَضْع معايير مهنية، وبرامج تدريبية مستمرة، تهدف إلى رفع مستوى تأهيل المحامين على نحوٍ يتواءم مع متطلبات مركز المُصالَحة، وإتاحة الفرصة للمنشآت القانونية عبر تطوير بيئة العمل في جودة أعمال التسوية والمُصالَحة ومراقبتها والإشراف عليها.