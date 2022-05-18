"العدل": 55 ألف عملية "نسخ وكالة إلكترونية" عبر بوابة "ناجز"

أعلنت وزارة العدل، عن إجراء 55 ألف عملية "نسخ وكالة" من قِبَل المستفيدين، عبر بوابة ناجز الإلكترونية، منذ إطلاق الخدمة قبل نحو 100 يوم؛ مشيرة إلى أن العملية الواحدة لا تتجاوز دقيقتين.