"العدل": 620 خبيرًا مسجلًا في "خبرة" لدعم المحاكم وتقليص أمد التقاضي

كشفت وزارة العدل عن تسجيل 620 خبيرًا متخصصًا في مجالات عدة؛ منها الهندسي والمحاسبي والتقييم والمحاماة في منصة "خبرة" khibrah.sa؛ الهادف إلى دعم عمل المحاكم والدوائر القضائية، وتقليص أمد التقاضي عبر تسهيل التواصل بين القاضي والخبير وأطراف الدعوى.