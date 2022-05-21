"العدواني" يضع تصورًا مقترحًا لتطوير أداء الجامعات السعودية في ضوء مهارات المستقبل

وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الأول لبحوث ودراسات ومؤشرات سوق العمل الذي نظمه صندوق الموارد البشرية "هدف" بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة، أن الجامعات تسعى لمواكبة كل هذه التغيرات سعياً لتأهيل الخريجين المؤهلين والقادرين على العمل بكفاءة عالية، إضافة إلى زيادة قدرتها على المحافظة على مكانتها وتميزها محلياً وعالمياً، من خلال تطبيق أساليب التعلم الحديثة، وتقديم البرامج التدريبية للطلبة التي تحقق ذلك.