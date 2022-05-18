"العربي الوطني للاستثمار" تُوَقع اتفاقية تطوير صندوق الفرص العقارية "مشروع الطائف"

ومن جانبه، قال هشام بن عبدالعزيز الموسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة هشام بن عبدالعزيز الموسى للاستثمار: سَعِدنا بتدشين مرحلة جديدة من التعاون المثمر بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة العربي الوطني للاستثمار، ونتوجه بخالص الشكر والتقدير لمنسوبي الشركة على الأداء المميز الذي أفضى إلى توقيع هذه الاتفاقية، ولا يخفى على الجميع أهمية مدينة الطائف البوابة الشرقية لمكة المكرمة، وثالث أكبر المحافظات، وبالتنوع البيئي والجغرافي الذي تحظى به؛ حيث تمثل فرصة استثمارية رائعة لتقديم منتجات حديثة ومتميزة لسكان وزوار المدينة التي يفوق عدد زوارها 2.5 مليون زائر سنويًّا بفضل الفعاليات والمهرجانات التي تقام فيها سنويًّا.