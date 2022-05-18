"العربي الوطني للاستثمار" تُوَقع اتفاقية تطوير صندوق الفرص العقارية "مشروع الطائف"

تحت رعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون التطوير، أعلنت شركة العربي الوطني للاستثمار، الشركة الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات العقارية، اليوم عن توقيع اتفاقية تطوير مشروع عقاري في مدينة الطائف مع مجموعة هشام بن عبدالعزيز الموسى للاستثمار من خلال صندوق استثمار عقاري خاص مغلق ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يبلغ حجمه قرابة 700 مليون ريال سعودي.
واستحوذ الصندوق على أرض خامٍ تبلغ مساحتها مليونًا وأربعمائة ألف متر مربع في موقع استراتيجي في مدينة الطائف، وسيتم تطوير مخطط متعدد الاستخدامات بالبنية التحتية يشمل مساحات سكنية وتجارية سيتم بيعها كأراضٍ مطورة.
وأعرَبَ خالد بن صالح الغامدي الرئيس التنفيذي لشركة العربي الوطني للاستثمار، عن سعادته بإطلاق الصندوق، الذي تزامن مع صدور الأمر الملكي السامي بالموافقة على إنشاء هيئة تطوير محافظة الطائف، الذي يُعد امتدادًا لجهود القيادة الرشيدة لإحداث نقلة تنموية نوعية استنادًا إلى ما تزخر به الطائف من مقومات طبيعية وجغرافية وسياحية ومواقع تاريخية ودعم لنموها الاقتصادي وتحويلها إلى عناصر جذب رئيسية للاستثمارات والفعاليات السياحية والأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية؛ بما يعزز من أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف "الغامدي" أن الإقبال الكبير للاستثمار في هذا الصندوق من قِبَل المستثمرين نتج عنه تغطية مبلغ الطرح في وقت قياسي؛ مما يعكس أهمية هذا المشروع الذي يُعد إضافة جديدة لمحفظتنا العقارية المتنامية؛ مثمنًا الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة هشام بن عبدالعزيز الموسى للاستثمار، التي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري.
ومن جانبه، قال هشام بن عبدالعزيز الموسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة هشام بن عبدالعزيز الموسى للاستثمار: سَعِدنا بتدشين مرحلة جديدة من التعاون المثمر بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة العربي الوطني للاستثمار، ونتوجه بخالص الشكر والتقدير لمنسوبي الشركة على الأداء المميز الذي أفضى إلى توقيع هذه الاتفاقية، ولا يخفى على الجميع أهمية مدينة الطائف البوابة الشرقية لمكة المكرمة، وثالث أكبر المحافظات، وبالتنوع البيئي والجغرافي الذي تحظى به؛ حيث تمثل فرصة استثمارية رائعة لتقديم منتجات حديثة ومتميزة لسكان وزوار المدينة التي يفوق عدد زوارها 2.5 مليون زائر سنويًّا بفضل الفعاليات والمهرجانات التي تقام فيها سنويًّا.