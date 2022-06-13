العربي الوطني وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال يبرمان اتفاقية تعاون استراتيجية

من جهته أشار البروفيسور ديجريف أن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك العربي الوطني وهو مؤسسة مالية متميزة، يمثل استمرار لجهود كلية الأمير محمد بن سلمان نحو دعم وتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال اختيار الكوادر الوطنية وتطوير قدراتهم المعرفية والعملية بطرق مبتكرة تنسجم مع روح العصر، وتثري خبرتهم لتضيف قيمة فعالة في أعمالهم، مضيفاً أن البنك العربي الوطني بصفته لاعباً رئيسياً في القطاع المالي يعتبر شريكاً مثالياً لكلية الأمير محمد بن سلمان وخصوصاً في برنامج الماجستير في الإدارة المالية المصمم لصقل مهارات المتخصصين في القطاع المالي، حيث ستمكّن تلك الشراكة موظفي البنك من الحصول على درجات الماجستير من خلال المنح الدراسية التي يقدمها لمنسوبيه.