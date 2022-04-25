"العرفج" يتحدث عن صناعة المحتوى في ورشة بفنون جدة

استضافت جمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة، مساء أمس، ورشة عمل تدريبية قدمها عامل المعرفة أحمد العرفج، حول صناعة المحتوى.
وتحدث العرفج بشكل مفصل عن صناعة المحتوى ودوافع صناعته وأنواعه ومعايير الاختيار فيه، ثم قدم نبذة عن كيفية التميز في صناعة المحتوى، وحدد ذلك عبر خطوات منها تحديد الهدف، وكذلك تحديد موضوع المحتوى من خلال المصادر، ثم تحدث عن صناعة المحتوى من خلال قاعدة الـ21.
ورحب مدير جمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة محمد آل صبيح بالعرفج، منوهاً بالبرامج التي تقدمها الجمعية وعلاقتها بالمجتمع.
حضر ورشة العمل مثقفون وإعلاميون ومؤثرون ورجال أعمال.