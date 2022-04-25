"العرفج" يتحدث عن صناعة المحتوى في ورشة بفنون جدة

وتحدث العرفج بشكل مفصل عن صناعة المحتوى ودوافع صناعته وأنواعه ومعايير الاختيار فيه، ثم قدم نبذة عن كيفية التميز في صناعة المحتوى، وحدد ذلك عبر خطوات منها تحديد الهدف، وكذلك تحديد موضوع المحتوى من خلال المصادر، ثم تحدث عن صناعة المحتوى من خلال قاعدة الـ21.