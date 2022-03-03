"العساكر": لقاء ولي العهد مع مجلة "أتلانتك" مؤلم لجماعة الإخوان

قال المستشار والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، الشيخ نايف بن محمد العساكر، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال لقائه لمجلة "أتلانتك" كشف خطر جماعة الإخوان الإرهابية، بقوله إن "الجماعة عندما تتحدث إليها تقودك للتطرف"، مبيناً أن اللقاء كان مؤلماً لهذه الجماعة الإرهابية التي عم خطرها.

جاء ذلك، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر، جاء فيها: "في ⁧‫#لقاء_ولي_العهد‬⁩: جلد الإخوان المسلمين جلدًا مؤلمًا.. ‏كلمات قوية: "جماعة الإخوان المسلمين، عندما تتحدث إليهم لا يبدون وكأنهم متطرفون، ولكنهم يأخذونك إلى التطرف".

يذكر أن، لقاء ولي العهد مع المجلة الأمريكية والذي تصدر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اتسم بالقوة والوضوح والشفافية والثقة التي يمتلكها سمو ولي العهد الذي يحمل فكرًا وطموحًا وسياسة قوية ومشروعًا واستراتيجية لقيادة السعودية للعالمية.