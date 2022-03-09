"العصيمي": التوقعات بعواصف رملية كثيفة مبالغة كبيرة.. فقط غبار مثار
أكّد خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي؛ أن حالة الطقس اعتباراً من اليوم حتى السبت المقبل، شهدت مبالغة كبيرة في بعض التقارير الجوية، لافتاً إلى أنه لا توجد توقعات بعواصف رملية كثيفة واسعة النطاق، لكن غبار مُثار نتيجة نشاط الرياح بداية ووسط النهار ويتحسّن الطقس ساعات العصر.
وأضاف العصيمي؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، اليوم، أن حالة الغبار المثار من نشاط الرياح ستبدأ اليوم في تبوك والجوف، وغداً الخميس في حائل وغرب القصيم، والجمعة في الحدود الشمالية.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من عواصف ترابية مثارة تؤثر في معظم مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى السبت المقبل.
وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد عن تأثر مناطق "الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، عسير، الباحة، الشرقية، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل" بعواصف وعوالق ترابية مثارة تؤدي إلى انعدامٍ أو شبه انعدامٍ للرؤية الأفقية.
وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، بالجميع، توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.