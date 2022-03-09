"العصيمي": التوقعات بعواصف رملية كثيفة مبالغة كبيرة.. فقط غبار مثار

أكّد خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي؛ أن حالة الطقس اعتباراً من اليوم حتى السبت المقبل، شهدت مبالغة كبيرة في بعض التقارير الجوية، لافتاً إلى أنه لا توجد توقعات بعواصف رملية كثيفة واسعة النطاق، لكن غبار مُثار نتيجة نشاط الرياح بداية ووسط النهار ويتحسّن الطقس ساعات العصر.