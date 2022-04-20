"العصيمي" سفيراً للمسؤولية الاجتماعية لنادي الإبل

كما تمكّن "العصيمي" من إدراج المسؤولية الاجتماعية في هيكلة المنقية الإدارية التي كشف عنها سابقاً، وهو مالك تطبيق موروث وشركة القابضة، والراعي الرسمي للمهرجان الدولي للإبل في أوروبا الذي يقام في هولندا.