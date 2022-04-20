أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، قراراً بتعيين مالك الإبل عبدالله بن عودة العصيمي سفيراً للمسؤولية الاجتماعية لنادي الإبل؛ نظير جهوده المبذولة في خدمة قطاع الإبل خلال الفترة السابقة.
وأسهم مالك نخبة الهايلات الطيار متقاعد "عبدالله بن عودة العصيمي" بتأسيس كرسي "ابن عودة" لأبحاث الإبل في جامعة الملك فيصل بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإبل (ICO) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، كما أسس نادي ملاك الإبل، وأسس نادي السيارات والدراجات النارية (نادي نخبة الهايلات العالمي).
كما تمكّن "العصيمي" من إدراج المسؤولية الاجتماعية في هيكلة المنقية الإدارية التي كشف عنها سابقاً، وهو مالك تطبيق موروث وشركة القابضة، والراعي الرسمي للمهرجان الدولي للإبل في أوروبا الذي يقام في هولندا.