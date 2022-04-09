العصيمي عن الكتلة الغبارية: تراجع تصنيفها إلى متوسطة الكثافة

قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية الباحث في علم المناخ،، عبدالله العصيمي: إن الكتلة الغبارية دخلت أجواء الزلفي وشمال سدير وشرق القصيم وتتحرك إلى الجنوب الشرقي.
وأضاف "العصيمي" عبر حسابه في تويتر، مساء اليوم السبت، أن الكتلة الغبارية تراجع تصنيفها ولله الحمد إلى موجة غبار متوسطة الكثافة.
وكان قد قال المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق اليوم: الأقمار الصناعية توضّح تأثر الأجزاء الشمالية للمنطقة #الشرقية "حفر الباطن - القيصومة)" وما جاورها بالعاصفة الترابية المتسببة بشبه انعدام في الرؤية الأفقية، ويتوقع بمشيئة الله أن تؤثر خلال الساعات القادمة إلى صباح الغد على معظم الأجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، والرياض العاصمة.