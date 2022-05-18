"العصيمي": فرص تأثير حالات صيفية متطرفة هذا العام ستكون ضعيفة

كشف خبير الطقس والتنبؤات الجوية، عبدالله العصيمي، عن وجود تيار دافئ شديدٍ شمال أستراليا، يعزز فرص تسجيل معامل المحيط الهندي IOD قيمًا سلبية شديدة الفترة القادمة.
وقال العصيمي: معامل التذبذب الجنوبي SOI يسجل حاليًا أعلى القيم الموجبة منذ ربيع 2011، وفي ذلك الموسم استمرت اللانينا للخريف والشتاء، ومعظم المؤشرات تدعم استمرار #اللانينا حتى الآن.
وأضاف: فرص تأثير حالات صيفية متطرفة وامتداد الأمطار إلى المناطق الداخلية ضعيف بشكل عام، وأقل مقارنة بالصيف الماضي وما قبله.
وأردف: نظرًا لاشتداد المرتفع المداري ونشاط الرياح الموسمية؛ قد يتم تسجيل أمطار صيفية في المناطق الداخلية والوسطى؛ لكن بشكل محدود جدًّا، وتتركز أكثر في شهر أغسطس.
وأشار إلى أن انعكاس ذلك على فصل الصيف، سيتضمن أن الصيف سيكون شديد الحرارة وطويلًا، مع تركز الموجات الحارة أكثر في أغسطس وسبتمبر؛ فضلًا عن هطول أمطار صيفية غزيرة في مرتفعات اليمن وجازان وعسير وأجزاء من الباحة؛ لافتًا إلى أنه سيكون صيفًا ضعيفًا ذا أمطار أقل من معدلاتها في مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.