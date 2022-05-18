"العصيمي": فرص تأثير حالات صيفية متطرفة هذا العام ستكون ضعيفة

وأشار إلى أن انعكاس ذلك على فصل الصيف، سيتضمن أن الصيف سيكون شديد الحرارة وطويلًا، مع تركز الموجات الحارة أكثر في أغسطس وسبتمبر؛ فضلًا عن هطول أمطار صيفية غزيرة في مرتفعات اليمن وجازان وعسير وأجزاء من الباحة؛ لافتًا إلى أنه سيكون صيفًا ضعيفًا ذا أمطار أقل من معدلاتها في مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.