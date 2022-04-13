"العصيمي" يرسم خارطة الحالة الماطرة: عواصف رملية قوية وأمطار محدودة

وأضاف العصيمي في تغريدات على حسابه بتويتر، أن الحالة المتوقعة بإذن الله، تبدأ بشكل متفرق اليوم الأربعاء وذروتها الخميس والجمعة وجزء من السبت، وتشهد فرص الأمطار التي تتركز على المرتفعات وشرقها: (عفيف، والدوادمي، والوشم، وسدير، وجنوب الزلفي، وجنوب القصيم، والرياض وجنوبها القريب)، بجانب العواصف الرملية وهي أكثر اتساعًا.