"العصيمي" يرسم خارطة الحالة الماطرة: عواصف رملية قوية وأمطار محدودة

قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي: إن نظرة سريعة على الخرائط الجوية تفسر سبب توقع قوة العواصف الرملية واتساعها مقارنة بتوقعات الأمطار المحدودة.
وأوضح العصيمي أن الخرائط ترصد كميات قليلة من الرطوبة بشكل عام، وأن الحالة ستكون على شكل سحب متفرقة وليست واسعة، وكذلك درجات الحرارة المرتفعة في طبقات الجو المتوسطة والمنخفضة والسطحية.
وأضاف العصيمي في تغريدات على حسابه بتويتر، أن الحالة المتوقعة بإذن الله، تبدأ بشكل متفرق اليوم الأربعاء وذروتها الخميس والجمعة وجزء من السبت، وتشهد فرص الأمطار التي تتركز على المرتفعات وشرقها: (عفيف، والدوادمي، والوشم، وسدير، وجنوب الزلفي، وجنوب القصيم، والرياض وجنوبها القريب)، بجانب العواصف الرملية وهي أكثر اتساعًا.