العصيمي يكشف خريطة أمطار اليوم وغداً: هكذا تتحرّك نحو الرياض

وأكّد أن كلمة السر في الحالة المتوقعة، اليوم وغداً، بمشيئة الله، تتركز في الطبقة المتوسطة 700، وليس كما جرت العادة في الطبقة العالية 500، لأن هناك اختلافاً واضحاً، ومَن ينظر في الخرائط العلوية فقط لن يشاهد شيئاً لافتاً.

باختصار، الحالة يُتوقع أن تسجّل غزارة في أكثر من موقع، إن شاء الله.