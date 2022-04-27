العصيمي يكشف خريطة أمطار اليوم وغداً: هكذا تتحرّك نحو الرياض

قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، إن هناك ميزة مهمة وعامل إيجابي للحالة المتوقعة اليوم الأربعاء وغداً الخميس، بإذن الله، وهو التبريد المميز والانكسار القوي في الطبقة المتوسطة 700، البداية من المنطقة الغربية اليوم، ثم يتحول المنخفض العلوي في الطبقة المتوسطة مؤقتاً إلى منخفض قطع، ولذلك يرتفع تصنيف الحالة إلى المتوسطة والقوية.
وأضاف العصيمي، اليوم، تتركز الحالة وتكون غزيرة -بمشيئة الله- على منطقة المدينة المنوّرة، وتشمل طيبة الطيبة كمدينة والسواحل والمرتفعات مع أفضلية المرتفعات، كذلك شمال مكة المكرّمة وجنوب غرب حائل، وغرب القصيم، وتمتد حتى غرب منطقة الرياض، بشكل أقل، منبهاً من الرياح الهابطة والغبار على منطقتَي القصيم والرياض.
وتابع في تغريدات على حسابه بتويتر: يوم الخميس مع تحرُّك الحوض العلوي تنتقل الحالة -بإذن الله- إلى أجزاءٍ كثيرة من مناطق: الرياض والقصيم وحائل، خصوصاً جنوبها وأجزاء من الجوف والحدود الشمالية وشرق المرتفعات مع أفضلية منطقتَي الرياض والقصيم، بالتزامن مع الرياح الهابطة والغبار.
وأكّد أن كلمة السر في الحالة المتوقعة، اليوم وغداً، بمشيئة الله، تتركز في الطبقة المتوسطة 700، وليس كما جرت العادة في الطبقة العالية 500، لأن هناك اختلافاً واضحاً، ومَن ينظر في الخرائط العلوية فقط لن يشاهد شيئاً لافتاً.
باختصار، الحالة يُتوقع أن تسجّل غزارة في أكثر من موقع، إن شاء الله.