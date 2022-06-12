العضياني لـ"سبق": جهود الدولة في سعودة الوظائف زادت الفرص الوظيفية أمام الشباب

وتابع العضياني أن من المخاطر المتبقية في سوق العمل لجوء بعض الشركات والمؤسسات لعدم تحقيق العدالة الوظيفية، وتصحيح البيئة الداخلية فيها مما ساهم في ترك الموظفين للوظائف المتاحة، وعدم السعي لاستقطاب كفاءات جديدة أو القيام بإلغاء بعض الوظائف في حالة فصل أو نقل الموظف منها، وتحويل مهامها إلى موظفين آخرين دون أن تتم مكافأتهم بزيادة الراتب الشهري بل تكون في زيادة المهام عليهم.