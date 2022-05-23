"العقاري": تعليق الدعم عن بعض مستفيدي "البناء الذاتي" مؤقت لحين استخراج شهادة الاشغال

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن المستفيد غير الملتزم بشروط منتج البناء الذاتي والذي لم يكمل البناء خلال 3 سنوات من توقيع العقد التمويلي، سيتم تعليق الدعم السكني عنه بشكل مؤقت حتى يلتزم بمعالجة وتحديث مراحل البناء ورفع شهادة الإشغال عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، مشيراً إلى أن تعليق الدعم سيكون اعتبارًا من شهر مايو الجاري.