"العقار" تضبط 2289 إعلاناً عقارياً مخالفًا وترخص 31 منشأة وساطة عقارية

وكانت الهيئة قد أعلنت سابقاً عن ضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكاً للعقار أو مفوضاً، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرين عن الهيئة في الإعلانات العقارية.