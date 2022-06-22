"العقار" تضبط 2486 إعلاناً عقارياً مخالفاً وتصنّف 39 منشأة عقارية

وعملت الهيئة على تسجيل 5160 مستفيداً في خدمة عقاري، وتسجيل 338 منشأة عقارية، كما أصدرت 1088 تفويضًا إلكترونيًا، إضافة إلى تسجيل 3510 معلنين عقاريين، منها 287 منشأة، و3223 للأفراد، وذلك ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين في مزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، وتقديم البلاغات، ومتابعتها إلكترونياً.