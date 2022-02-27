"العقار خارطة الطريق ٢٠٣٠".. مبادرة لـ"المسؤولية الاجتماعية" بالتعاون مع "الإسكان"

يطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مبادرة "العقار .. خارطة طريق 2030".

وتهدف المبادرة إلى تمكين وعرض الخطط والحلول العقارية للشركات العقارية والمطورين العقاريين لاستقبال الزيادة السكانية في عام ٢٠٣٠م في مدينة الرياض، وكيفية إدارة المجمعات السكنية وتطوير الأراضي وتقديم الحلول والمنتجات العقارية التي تساهم في استيعاب هذا العدد من السكان، لاسيما بعد تأكيدات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن سكان مدينة الرياض سيكون عددهم من ١٦ إلى ٢٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠.

كما تهدف المبادرة إلى عرض وتسويق المشاريع والمنتجات والحلول العقارية للسكان الحاليين والمستقبلين الراغبين في الاستقرار بمدينة الرياض سواء كانوا أفرادًا أو قطاع أعمال أو شركات خاصة ستنقل مقراتها وموظفيها.

وانبثقت فكرة المبادرة بعد أن تساءل الناس حول الرؤية المستقبلية للسكان القادمين للرياض وما هي حلول المطورين والشركات العقارية وأهم الخطط التي سيعملون على تنفيذها خلال السنوات القادمة وما هي الثقافة المجتمعية لهذا العدد القادم وعرضها من خلال برامج المبادرة، وذلك من خلال 3 مسارات خاصة بالمبادرة (مسار الإعلان عن الخطط والمشاريع العقارية – مسار الزيارات الميدانية للجهات الحكومية والخاصة – مسار التواصل عن بعد من خلال الدورات واللقاءات المختلفة)، والتي ستنطلق في منتصف فبراير ٢٠٢٢ وتستمر لمدة ٣ أشهر.

وتأتي المبادرة برعاية حصرية لشركة الموسى العقارية، استشرافاً للمستقبل العقاري في مدينة الرياض والذي سيكون مطلباً وهدفاً للسكن والإستثمار، وتفعيلاً لمسؤوليتها تجاه المجتمع ومشاركتهم اهتماماتهم وتطلعاتهم بما يتواكب مع مستهدفات رؤية ٢٠٣٠، وفتح آفاق جديدة في المنتجات العقارية لكي تكون متاحةً للجميع بما يتوافق مع رغباتهم وإمكاناتهم واحتياجاتهم.

يشار إلى أن مجموعة موسى بن عبدالعزيز الموسى العقارية أصحبت من أهم جهات القطاع الخاص التي تدعم برامج المسؤولية الاجتماعية وخاصة برامج التوعية والتثقيف ونشر الوعي لدى المواطنين بما يخص مجالات العقار.