معهد الصناعات الغذائية يحتفي بـ"يوم التأسيس"

احتفى معهد الصناعات الغذائية بـ"يوم التأسيس" من خلال إقامة عدد من الفعاليات المتنوعة، اشتملت على العديد من اللوحات ذات الطابع الوطني، من بينها "العرضة النجدية" التي تفاعل معها الحضور، إضافة إلى مسيرة الخيالة والمعزوفات الموسيقية الوطنية التي قدمها عدد من متدربي المعهد.

وشارك في هذه الفعاليات متدربو ومنسوبو المعهد، كما حضرها عدد من القيادات الأمنية والحكومية في محافظة الخرج.

وبتلك المناسبة قال مدير المعهد إبراهيم العقيلي إن الاحتفاء بيوم التأسيس يأتي اعتزازًا بالعمق التاريخي للدولة السعودية التي تجاوزت أكثر من ٣٠٠ عام، واستذكارًا من أبناء السعودية للبناء الأول لكيان الدولة الراسخة في عمق التاريخ.

وأكد "العقيلي" أن ما تشهده السعودية خلال السنوات الأخيرة من تطور كبير في المجالات كافة، وتقدُّمها على الصعد السياسية والاقتصادية، لهو دليل على نجاح رؤيتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-.