العلا.. اختتام مؤتمر الحِجر الثاني للحائزين على جائزة نوبل وأصدقائهم

حضرت هذا المؤتمر نخبة من المفكّرين والمثقفين من أبرزهم: الناشطة الغواتيمالية ريجوبيرتا مينشو- توم (حائرة على جائزة نوبل للسلام في عام 1992)، والرئيس البولندي السابق ليخ فاونسا (حائز على جائزة نوبل للسلام في عام 1983)، والصحفيين مايكل موس (حائز على جائزة بوليتزر للتقارير الصحفية التوضيحية في عام 2010) وجيف جوتليب (حائز على جائزة بوليتزر للخدمة العامة في عام 2011)، والبروفيسور عمر م. ياغي، رئيس قسم الكيمياء (جيمس ونيلتي تريتر) في جامعة كاليفورنيا بيركلي (حائز على جائزة الملك فيصل)، ودومينيك لانجيفين، رئيسة قسم البحوث في المركز الوطني للبحث العلمي، وهي أكبر وكالة للعلوم الأساسية في أوروبا (حائزة على جائزة اليونسكو للمرأة في مجال العلوم).