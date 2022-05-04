"العلياني": لست نادماً على حوار محمد عبده.. ولو عاد بي الزمن سأقدمه بنفس الطريقة

قال الإعلامي علي العلياني إنه ليس نادماً على الحوار الذي أجراه مع الفنان محمد عبده عبر برنامج "مراحل".
وأضاف في ردّه على سؤال لعامل المعرفة أحمد العرفج: لو عاد بي الزمن سأقدم الحوار بنفس الطريقة، مستدركاً: أنا صحفي أسأل الأسئلة، والمشكلة تكون في الإجابات وليست في الأسئلة.
وأشار العلياني إلى أن المحيطين به يعرفون محبته لأبوبكر سالم وأسرته كاملة، معبراً عن أسفه واعتذاره لهم لو حصل منه خطأ، وقال: هم أكثر المدافعين عني في هذا الموضوع كما قدم اعتذاره لأسرة ومحبي طلال مداح وقال: أنا لست نادماً لأن محمد عبده فاجأني بالرد على سؤال بخصوص الفنانين أبوبكر ومداح.
وبين العلياني أنه أجرى اتصالاً بأبناء الفنان أبوبكر سالم لمحاولة الرد على محمد عبده، لكنهم قالوا "إن محمد عبده عمنا وحبيبنا".
وأثار هذا الحوار ضجة إعلامية انتهت بخروج الفنان محمد عبده معتذراً عبر مقطع لأسرة الفنانين الراحلين طلال مداح وأبوبكر سالم، ومشيداً بدورهما في الساحة الفنية.