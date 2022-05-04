"العلياني": لست نادماً على حوار محمد عبده.. ولو عاد بي الزمن سأقدمه بنفس الطريقة

وأشار العلياني إلى أن المحيطين به يعرفون محبته لأبوبكر سالم وأسرته كاملة، معبراً عن أسفه واعتذاره لهم لو حصل منه خطأ، وقال: هم أكثر المدافعين عني في هذا الموضوع كما قدم اعتذاره لأسرة ومحبي طلال مداح وقال: أنا لست نادماً لأن محمد عبده فاجأني بالرد على سؤال بخصوص الفنانين أبوبكر ومداح.