"العلياني" يطل من خلال برنامج "مراحل" في رمضان عبر "السعودية"

في خطوة قصد بها الإبداع والتطوير والترفيه والمواكبة، تطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون ضمن برمجتها الرمضانية 2022 برنامج "مراحل"، ويقدمه الإعلامي علي العلياني، ويُعرض على قناة السعودية، ويستضيف أحد النجوم في مجالات متعددة، مثل الفن، والسوشال ميديا، والرياضة، والإعلام.. ضمن قالب ترفيهي غير تقليدي.
ويعد برنامج "مراحل" أحد أهم البرامج الحوارية المتنوعة؛ إذ يتم إخراجه بشكل يجمع بين الإبداع والترفيه.. فيما يتألف الديكور من منصة مخصصة للمذيع والضيف، وهي حقيقية وواقعية، ضمن استديو افتراضي كبير، وشاشة افتراضية، تضم جمهورًا افتراضيًّا.
وتتحرك المنصة في الاستديو على 20 خانة، لكل خانة قيمة مادية، تتصاعد مع التقدم في الخانات.. والهدف بلوغ الخانة النهائية.
ومن خلال البرنامج سيُقدَّم المبلغ الذي يُجمع إلى جمعية خيرية محددة. ويمكن أن يتراكم المبلغ من حلقات سابقة في حال عدم وصول الضيوف إلى الخانة الأخيرة.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون قد بذلت جهدًا مقدرًا لاختيار وإنتاج وتقديم برامجها لدورة رمضان 2022، مع الاحتفاظ بقيمة عالية للمحتوى المرئي والمسموع؛ ما يضفي للمحتوى ألقًا وبهاء وقدرًا من رضا المتابعين، بما يناسب الشعيرة الرمضانية وأدبيات المجتمع المعهودة، مع حرصها على تقديم محتوى نوعي منافس، يناسب جميع الفئات، ويلبي الأذواق كافة، ويراعي روحانية الشهر الفضيل، وخصوصية المجتمع السعودي.