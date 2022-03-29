"العلياني" يطل من خلال برنامج "مراحل" في رمضان عبر "السعودية"

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون قد بذلت جهدًا مقدرًا لاختيار وإنتاج وتقديم برامجها لدورة رمضان 2022، مع الاحتفاظ بقيمة عالية للمحتوى المرئي والمسموع؛ ما يضفي للمحتوى ألقًا وبهاء وقدرًا من رضا المتابعين، بما يناسب الشعيرة الرمضانية وأدبيات المجتمع المعهودة، مع حرصها على تقديم محتوى نوعي منافس، يناسب جميع الفئات، ويلبي الأذواق كافة، ويراعي روحانية الشهر الفضيل، وخصوصية المجتمع السعودي.