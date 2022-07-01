العَمْد رِدّة.. "السبر" عن إلقاء الكتب بالقوارع والحاويات: امتهان للقرآن والحديث

وأضاف: "من المعلوم أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم كلام شريف نفيس يجب تعظيمه والعناية به، ولا يحل أن يُلقى في القاذورات والأشياء النجسة مهما كان الأمر"، موضحاً أن امتهان آيات القرآن وأحاديث النبي، صلى الله عليه وسلم، إذا صدر عن عمد فإنه يكون رِدة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، لكن هؤلاء الطلاب يفعلون ذلك أما جهلاً وأما تساهلاً وعدم اهتمام، كما أنه دلالة على عدم احترام العلم ونصوصه.